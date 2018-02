TASR v dejisku ZOH s rekordným počtom vyslaných reportérov

ZOH klopú na dvere. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 1. februára (TASR) - Tlačová agentúra SR (TASR) vysiela do dejiska zimnej olympiády štyroch svojich reportérov. Je to rekordný počet z hľadiska slovenskej agentúrnej žurnalistiky a zodpovedá okolnostiam hier v Pjongčangu.Dianie na ZOH budú pokrývať redaktori Peter Horváth a fotoreportér Michal Svítok (prioritne prímorské dianie a alpské lyžovanie), dvojica Andrej Bezák (píšuci) a Martin Baumann (foto) bude ubytovaná v horskej oblasti s dôrazom na biatlon a ostatné súťaže tejto zóny. Pôsobenie štvorice sa však bude podľa potreby prelínať a niektoré akcie sa posilnia dvoma redaktormi, resp. dvoma fotografmi.Vyslaní reportéri TASR idú mapovať dianie tak, aby aj v prípade kolízií dôležitých termínov z hľadiska slovenskej výpravy stihli pokryť živým spravodajstvom všetko podstatné. Z Kórejskej republiky budú od 7. februára produkovať textové spravodajstvo nadstavbového, fíčrového acharakteru, plus bohaté fotoreportáže. Využijú aj každú možnosť na multimediálne spravodajstvo (zvuky, video) mimo akreditovaných priestorov.Štvorica reportérov TASR bude svoje pôvodné spravodajstvo zo ZOH v Pjongčangu poskytovať od 7. do 25. februára. V pláne má aj pokrytie slávnosti vztyčovania slovenskej zástavy v horskej olympijskej dedine. Všetci vyslaní reportéri pôjdu v prípade schválenia ich prihlášok aj na prehliadky oboch dedín (prímorskej aj horskej) 8. februára, v ten deň pokryjú ešte aj úvodnú tlačovú konferenciu slovenskej výpravy a prvý tréning slovenských hokejistov. Ďalší deň je na programe slávnostné otvorenie Slovenského domu, tréning hokejistov a otvárací ceremoniál hier.