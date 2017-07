Tatar má arbitráž 20. júla, k súdu pôjdu aj Granlund či Niederreiter

Na archívnej snímke uprostred Tomáš Tatar. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Termíny arbitrážnych konaní (zdroj: nhl.com):



20. júla - Tyler Johnson (Tampa Bay), Colton Parayko (St. Louis), Tomáš TATAR (Detroit)

21. júla - Michael Chaput (Vancouver), Ryan Dzingel (Ottawa)

22. júla - Viktor Arvidsson (Nashville), Michael Ferland (Calgary)

24. júla - Brian Dumoulin (Pittsburgh), Austin Watson (Nashville)

25. júla - Joey LaLeggia (Edmonton), Ondřej Palát (Tampa Bay), Mika Zibanejad (NY Rangers)

26. júla - Jordan Martinook (Arizona), Ryan Spooner (Boston)

27. júla - Robin Lehner (Buffalo), Marek Mazanec (Nashville)

28. júla - Jean-Gabriel Pageau (Ottawa)

31. júla - Matt Nieto (Colorado)

1. augusta - Reid Boucher (Vancouver), Connor Hellebuyck (Winnipeg)

2. augusta - Calvin de Haan (Islanders), Kevin Gravel (Los Angeles)

3. augusta - Nino Niederreiter (Minnesota), Nate Schmidt (Las Vegas)

4. augusta - Nathan Beaulieu (Buffalo), Mikael Granlund (Minnesota), Conor Sheary (Pittsburgh)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Detroit 10. júla (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar pôjde na arbitráž medzi prvými hráčmi. Ak sa nedohodne na novej zmluve s Detroitom, bude o výške jeho platu rozhodovať nezávislý sudca v Toronte vo štvrtok 20. júla.Tatar patrí medzí 30 hokejistov zo zámorskej NHL, ktorí sa ako obmedzení voľní hráči zatiaľ nedohodli so svojimi klubmi na novom kontrakte a mieria na arbitráž. Traja z nich medzičasom podpísali zmluvy (Alex Galchenyuk s Montrealom, Jesper Fast s NY Ryngers a Johan Larsson s Buffalom), zvyšných 27 sa cez víkend dozvedelo termín svojho arbitrážneho konania. Slovenský útočník pôjde na rad medzi prvými, okrem neho bude súd 20. júla rozhodovať aj o Tylerovi Johnsonovi (Tampa Bay) a Coltonovi Paraykovi (St. Louis).Arbitrážne konania budú trvať do 4. augusta. Absolvovať by ich mali aj Viktor Arvidsson (Nashville), Ondřej Palát (Tampa Bay), Nino Niederreiter, Mikael Granlund (obaja Minnesota) či Conor Sheary (Pittsburgh). Podľa zámorských médií Tatar požaduje od Red Wings plat minimálne päť miliónov eur za sezónu.