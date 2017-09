Tatar prispel gólom k výhre Detroitu nad Pittsburghom 4:1

Na archívnej snímke uprostred Tomáš Tatar. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

výsledky:



Ottawa - New Jersey 1:8, Boston - Chicago 4:2, New York Islanders - New Jersey 3:0, New York Rangers - Philadelphia 3:2 pp, Toronto - Montreal 5:1, Detroit - Pittsburgh 4:1, Winnipeg - Calgary 5:2, Dallas - Colorado 2:4, Edmonton - Carolina 2:6, Arizona - Anaheim 4:6

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 26. septembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar prispel jedným gólom k víťazstvu jeho Detroitu 4:1 na domácom ľade nad Pittsburghom v prípravnom súboji pred štartom sezóny NHL. Dvadsaťšesťročný slovenský hokejista zvýšil v 32. minúte na 3:0, okrem neho sa v tíme Red Wings do listiny strelcov zapísali aj Michael Rasmussen, Anthony Mantha a Xavier Oullet.Domácim víťazstvom 5:2 nad Calgary sa prezentoval Winnipeg v zostave so slovenským útočníkom Markom Daňom, ten sa ale do štatistík kanadského bodovania nezapísal.V bránke New York Islanders dostal šancu Nemec Thomas Greiss a 25 zákrokmi "vygumoval" strelcov New Jersey Devils pri domácej výhre 3:0. V noci na utorok bol v akcii aj útočník Tomáš Jurčo z Chicaga, to prehralo na ľade Bostonu 2:4.