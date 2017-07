Tatar sa dohodol s Detroitom na štvorročnej zmluve: Je to veľká úľava

Na archívnej snímke uprostred Tomáš Tatar. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Detroit 21. júla (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar a vedenie klubu NHL Detroit Red Wings sa dohodli na novej zmluve. Udialo sa tak necelých 24 hodín predtým, ako by o výške jednoročného kontraktu rozhodol nezávislý sudca na arbitráži v Toronte. Ako informoval denník Detroit Free Press, nová štvorročná zmluva znie na 21,2 milióna USD.Tatar a jeho zástupcovia tak dosiahli to, čo požadovali ešte pred začiatkom arbitráže. Slovenský krídelník žiadal ročný kontrakt v sume 5,3 milióna dolárov, jeho doterajší zamestnávateľ mu ponúkal 4,1 milióna. Tatar absolvoval arbitrážne konanie vo štvrtok v Toronte, nezávislý sudca mal 48 hodín na to, aby rozhodol o výške zmluvy na jednu sezónu. Obe strany sa napokon vzájomnou dohodou verdiktu arbitráže vyhli.povedal Tatar.Po vypršaní predchádzajúcej zmluvy mal štatút obmedzeného voľného hráča. Red Wings mu dali kvalifikovanú ponuku na nový kontrakt, čím si udržali na neho práva, podmienky základnej ponuky však nemohli Tatara uspokojiť. V prospech 26-ročného krídelníka hovoril najmä fakt, že iba 30 hráčov počas uplynulých troch sezón nastrieľalo v základnej časti profiligy viac gólov ako on, ktorý ich vsietil 75.Na arbitrážnom súde často padajú na adresu hráča tvrdé slová.citoval dubnického odchovanca Detroit Free Press.Tatar pôsobí v profilige od sezóny 2010/11 výhradne v drese Red Wings. Za Detroit odohral spolu 345 duelov v základnej časti, v ktorých zaznamenal 99 gólov a 95 asistencií. Značnú časť kariéru strávil na farme Detroitu v AHL, za Grand Rapids Griffins nastúpil na 265 stretnutí (87+109).V zámorských médiách sa objavili špekulácie, že ak by Tatar súhlasil s výrokom arbitráže a podpísal ročný kontrakt, najneskôr po sezóne 2017/18 by klub opustil. Slovenský útočník však priznal, že si Detroit za uplynulé roky obľúbil a nerád by z neho odišiel.dodal.