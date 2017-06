Tatarák má v slovenských reštauráciách zelenú. Dobrú chuť

Príbor Foto: FOTO TASR - Colný úrad Trnava Príbor Foto: FOTO TASR - Colný úrad Trnava

Bratislava 1. júna (TASR) - Pokuty za podávanie tatárskeho bifteku reštauráciám oddnes nehrozia. Do platnosti totiž vstúpila novela vyhlášky, ktorá jeho predaj povoľuje. Doteraz to možné nebolo pre hroziace tráviace ťažkosti."Tatarák" však možno ponúkať iba v reštauráciách. Zákaz stále platí pre stánky s rýchlym občerstvením, závodné stravovacie prevádzky či iné typy uzavretého stravovania, upozorňuje Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.Pri predaji bifteku treba splniť určité pravidlá. Zámer ponúkať toto tepelne neupravené mäso s vajcom a koreninami musia reštaurácie najprv oznámiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.Regulatívam podlieha aj príprava pokrmu. Treba ho urobiť z vopred zmrazeného mäsa a vajec z registrovaných a kontrolovaných chovov, musia byť čerstvé. "Biftek sa bude musieť podávať hneď po jeho dohotovení," povedala Iveta Trusková z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.Reštaurácie musia v jedálnom lístku informovať aj o rizikách, ktoré môžu pri konzumácii bifteku vzniknúť, a to formulkou: "Neodporúča sa, aby tepelne nespracované mäso a vajcia konzumovali deti, tehotné, dojčiace ženy a osoby s oslabenou imunitou".Verejná diskusia o predaji "tataráka" v reštauráciách sa rozprúdila po tom, čo mali hygienici koncom septembra minulého roka zakázať predávať biftek niektorým prevádzkam. Za jeho zachovanie v stravovacích zariadeniach vznikla na webe petícia.Biftek ako tepelne nespracované mäso môže podľa hygienikov spôsobiť vracanie, bolesti brucha, zvýšenú teplotu, hnačky, v prípade listeriózy je riziko potratov. Úpravou vyhlášky sa zaoberala pracovná skupina zložená z kuchárov, hotelierov, hygienikov či predstaviteľov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy.