Tatárov väznených na Kryme prepustili na slobodu

Krymskí Tatári skandujú počas protestu pred miestnou vládnou budovou v krymskom Simferopoli. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 25. októbra (TASR) - Dvoch prominentných predstaviteľov krymských Tatárov, ktorých uväznili na Krymskom polostrove anektovanom v roku 2014 Ruskom, prepustili na slobodu. Obaja následne odcestovali do Turecka. Oznámil to v stredu ukrajinský prezident Petro Porošenko, informovala agentúra AP.Porošenko sa zároveň poďakoval tureckému prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi za jeho pomoc pri sprostredkovaní prepustenia oboch podpredsedov Medžlisu krymských Tatárov. Sú nimi Ahtem Čyjgoz a Iľmi Umerov.Najvyšší súd Krymu označil vlani medžlis (neformálny parlament krymských Tatárov) za extrémistickú organizáciu a zakázal jeho činnosť.Ako informovala agentúra Ukrinform, advokát dvojice Nikolaj Polozov označil prepustenie svojich mandantov z väzenia za "prirodzený výsledok gigantického úsilia a úspešnej právnej, politickej a diplomatickej činnosti". Podrobnosti však neuviedol.Krymský najvyšší súd 11. septembra poslal Čyjgoza na osem rokov za mreže za organizovanie nepokojov pred krymským parlamentom z roku 2014. Podľa súdnych spisov sa masové nepokoje odohrali 26. februára 2014, počas zhromaždenia prívržencov Medžlisu pred budovou krymského parlamentu. O život prišla dvaja ľudia a 79 ďalších utrpelo zranenia. Vyšetrovatelia uviedli, že nepokoje organizoval Čyjgoz, ktorý však vinu popiera a prípad označuje za politicky motivovaný. Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí na margo verdiktu vyhlásilo, že išlo o "nezákonné rozhodnutie okupačných orgánov". Vyzvalo krymské úrady na prepustenie Čyjgoza - občana Ukrajiny.Podľa agentúry Ukrinform Čyjgoza zatkli v januári 2015, a to za účasť na zhromaždení z 26. februára 2014, ktoré bolo "zamerané na podporu územnej celistvosti Ukrajiny".Umerovovi, obžalovanému z podnecovania k separatizmu, súd na Kryme 27. septembra uložil dvojročný trest odňatia slobody. Umerov sa zodpovedal z tohto činu v súvislosti so svojimi vyjadreniami o anexii Krymu v televíznom vysielaní. Ruské orgány totiž prijali zákon, ktorý zakazuje spochybňovanie či odmietanie pričlenenia tohto územia k Ruskej federácii.