Tatran Prešov angažoval hádzanára Martina Straňovského

Na snímke slovenský hádzanársky reprezentant Martin Straňovský počas oficiálneho predstavenia na tlačovej konferencii po príchode do hádzanárskeho klubu HT Tatran Prešov 9. apríla 2018. Foto: TASR Milan Kapusta Foto: TASR Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 9. apríla (TASR) - Posilu ťažkého kalibru angažoval do svojich radov slovenský hádzanársky majster Tatran Prešov. Slovenský reprezentant Martin Straňovský sa po 13-tich rokoch v prestížnych európskych súťažiach vracia na Slovensko. V Prešove si od jeho angažovania sľubujú skúsenosti i výkony a jeho príchod je pre klub zaujímavý aj marketingovo.Už bývalý hráč španielskych klubov Real Ademar Leon a FC Barcelona a nemeckého HC Erlangen sa s vedením Tatrana dohodol na trojročnej zmluve. Tá začne platiť od nasledujúcej sezóny, do ktorej vstúpi 32-ročný krídelník s jasnými cieľmi.poznamenal.Prvý kontakt s prešovským klubom absolvoval ešte v roku 2005, keď z materského TJ Štart Nové Zámky mieril do Španielska.prezradil.Z 13-tich rokov v cudzine strávil väčšinu v Španielsku, v uplynulých troch sezónach však pôsobil v prestížnej Bundeslige. Aj snaha mať v kabíne slovenských spoluhráčov bola jedným z dôvodov návratu na Slovensko.Nebýva zvykom, aby prešovský klub predstavoval nové posily na osobitnej tlačovej konferencii, no angažovanie 5-násobného účastníka majstrovstiev Európy, finalistu Ligy majstrov a najlepšieho hádzanára Slovenska za rok 2006 je niečo mimoriadne.uviedol generálny manažér klubu Miroslav Benický.Martin Straňovský pochádza z Nových Zámkov a hoci si v rodisku stavia dom, v Prešove bude bývať spoločne s rodinou. Klub mu vytvoril podmienky, ktoré sú podľa Benického vysoko nadštandardnými v slovenskej hádzanej.uviedol Benický pre TASR.