Tatran Prešov bude musieť hrať kvalifikáciu o účasť v Lige majstrov

Bratislava 24. júna (TASR) - Úradujúci slovenský šampión Tatran Prešov bude musieť hrať kvalifikáciu o účasť v hlavnej súťaži hádzanárskej Ligy majstrov 2017/2018. O účastníkoch najprestížnejšej klubovej súťaže rozhodovala exekutíva Európskej hádzanárskej federácie (EHF) v Záhrebe.Prešovčania verili, že budú nasadení priamo do hlavnej fázy, napokon ich v termíne 2.-3. septembra čaká kvalifikačný turnaj o jedinú miestenku do 28-člennej Ligy majstrov. Okrem nich sa na turnaji predstavia Sporting Lisabon (Portugalsko), Cocks (Fínsko) a Alpla HC Hard (Rakúsko). Tatran na postup potrebuje vyhrať obe víkendové stretnutia - semifinále i finále. Organizátora a program turnaja vyžrebujú vo štvrtok 29. júna o 11.00 h v sídle EHF vo Viedni.Tatranu sa vlani podarilo prebojovať sa z domáceho kvalifikačného turnaja do hlavnej fázy LM. Tam potom v C-skupine obsadili štvrtú priečku so ziskom 9 bodov. Okrem Prešova sa v budúcom ročníku európskych pohárových súťaži predstavia MŠK Považská Bystrica a ženský majster Iuventa Michalovce, oba celky vo Vyzývacom pohári.