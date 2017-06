Tatranské kultúrne leto prinesie 85 programov i nový festival

Skupina Polemic bude súčasťou kultúrneho programu vo Vysokých Tatrách. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Vysoké Tatry 12. júna (TASR – Tatranské kultúrne leto (TKL) bude v tomto roku vo Vysokých Tatrách trvať od 16. júna do 2. septembra, vždy od piatku do nedele. Celkovo sa počas TKL uskutoční 85 programov, pričom všetky budú verejnosti prístupné zdarma. Informoval o tom dnes počas tlačovej konferencie v Starom Smokovci vo Vysokých Tatrách vedúci oddelenia kultúry a športu na Mestskom úrade vo Vysokých Tatrách Ján Bendík.Otvorenie TKL je naplánované na piatok 16. júna o 21.00 h, kedy v Starom Smokovci posvätia prameň Smokoveckej kyselky.povedal Bendík. O deň neskôr (18.6.) vystúpia v Tatranskej Lomnici skupiny Polemic, Vidiek a spevák Samo Tomeček. Okrem slovenských umelcov vystúpia počas TKL aj umelci z Poľska, Ukrajiny, Rakúska či Lotyšska. TKL uvedie osem celovečerných filmov a premietať sa bude každý piatok večer v júli a v auguste v mestskom parku v Tatranskej Lomnici.Leto v Tatrách bude aj v znamení viacerých noviniek. Prvou z nich je celoslovenská súťaž v kosení ručnou kosou. Kosiť sa bude v sobotu 24. júna v jazdeckom areáli v Tatranskej Lomnici.poznamenal člen koseckého spolku Pavol Fabro. Podľa jeho ďalších slov súťažiť môžu nielen muži, ale aj deti a ženy.V tatranskom prostredí sa od 1. do 4. júla uskutoční medzinárodný festival mládežníckych zborov Šengenský poludník - Eurorchestries Slovakia. Počas neho vystúpia hudobné telesá z Košíc, Poľska a Ukrajiny. V stredu 5. júla bude multižánrový hudobný festival Altan fest. Od 14. do 16. júla je pre milovníkov divadla pripravený festival Stretnutia.Súčasťou TKL bude aj druhý ročník zrazu historických vozidiel Tatranský oldtimer. Ako uviedol jeho hlavný usporiadateľ Martin Mladoň, v Tatranskej Lomnici by sa malo predstaviť 79 posádok.povedal Mladoň. Posádky automobilov budú počas podujatia oblečené v dobových kostýmoch, súčasťou podujatia bude aj módna prehliadka dobových kostýmov. Medzi top vystavené autá bude patriť kabriolet Horch 51.Vyvrcholením TKL (1. - 3. septembra) bude nový multižánrový hudobný festival Tatra Flowers. Prezident festivalu František Tököly uviedol, že pódiá budú na ôsmich miestach a ponúknu približne 30 koncertov, vystúpení a filmových projekcií. Nosným prvkom festivalu bude hudba, zmes rôznych žánrov od etna, tradičného folklóru, klasická hudba, jazz, moderná alternatívna hudba, ale aj fúzie týchto žánrov. V programe vystúpi SĽUK spolu so speváčkou Janou Kirschner. Klasickú hudbu bude zastupovať sláčikové zoskupenie Mucha Quartet, hráč na harfu Michal Matejčík či husľový virtuóz Dalibor Karvay. Pre divákov bude pripravený aj jazz v podaní Borisa Čellára, Petra Lipu a Lucie Lužinskej i Mariny Zettl z Viedne, ktorá do Tatier príde s kapelou Marina & The Kats.