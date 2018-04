Tatranský ľadový dóm zatvorí svoje brány, na jeho stavbu použili viac ako 190 ton ľadu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

POPRAD 13. apríla – Vysoké Tatry sa pomaly lúčia so zimnou sezónou. Tatranský ľadový dóm na Hrebienku zatvorí svoje brány, na jeho prehliadku ostáva čas už len do nedele. Lyžiarske strediská vo Vysokých Tatrách ešte ostávajú v prevádzke.Tatranský ľadový dóm, na stavbu ktorého bolo použitých viac ako 190 ton ľadu, znáša slnečné počasie dobre, teploty v chráme sa držia pod nulou, no aj napriek tomu v nedeľu definitívne zatvorí svoje brány. Tí, ktorí ho ešte nenavštívili, majú tento víkend poslednú šancu.Počas soboty a nedele bude otvorená už iba jedna z dvoch kupol dómu v čase od 9:00 do 16:30. Najväčšia zimná atrakcia Tatier mala premiéru pred piatimi rokmi, túto zimnú sezónu bola spustená do prevádzky začiatkom decembra.Návštevníci Tatier si ešte stále môžu užiť jarnú lyžovačku v Tatranskej Lomnici v Lomnickom sedle, veľmi dobré podmienky na lyžovačku hlásia aj na Štrbskom Plese, kde je otvorených šesť zjazdoviek.Lanovky v Lomnici, na Štrbskom plese a v stredisku Starý Smokovec budú od 16. apríla jazdiť pre pravidelnú jarnú technickú údržbu v obmedzenom režime. Pozemná lanová dráha v Smokovci začne trvalo jazdiť od 20. apríla a Solisko od 2. júna.