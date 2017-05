Tatry mountain resorts preinvestuje v SR a v Poľsku 83 miliónov eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Demänovská Dolina 4. mája (TASR) - Najväčší prevádzkovateľ horských stredísk v Nízkych a Vysokých Tatrách, akciová spoločnosť Tatry mountain resorts (TMR), vynaloží tento rok na rozvoj a modernizáciu stredísk celkom 83 miliónov eur. Svoju pozornosť zameriava najmä na poľské lyžiarske stredisko Szczyrk a Sliezsky zábavný park, kde preinvestuje 57 miliónov eur, zvyšných 26 miliónov eur nasmeruje do prevádzok a stredísk na Slovensku. TASR o tom informovala hovorkyňa TMR Zuzana Fabianová.V lyžiarskom stredisku Szczyrk plánuje TMR zmodernizovať zastarané dopravné systémy a zefektívniť prepravu. Rozšíri ponuku reštauračných služieb, požičovní lyžiarskej výstroje či športových obchodov. Do začiatku zimnej sezóny 2017/2018 nadobudne stredisko situované v poľských Beskydách novú 10-miestnu a dve 6-sedačkové lanovky. Projekt v celkovej hodnote 35 miliónov eur počíta aj s vybudovaním umelého zasnežovania a retenčnej nádrže na vodu.Najstarší poľský zábavný park vstúpil do novej sezóny s vynovenými atrakciami, zmodernizovanou vstupnou bránou, pokladnicami, obchodmi či kaviarňou. V súčasnosti v parku končia práce na výstavbe 40 metrov vysokej horskej dráhy Lech Coaster. Investor ju prirovnáva k horským dráham v Dubaji, Veľkej Británii, Japonsku alebo Austrálii. Investície do rozvoja Sliezskeho zábavného parku dosiahnu v tomto roku 22 miliónov eur.Spoločnosť dokončuje práce v novopostavenom Hoteli Pošta v Jasnej, ktorý si vyžiadal investíciu vo výške 5,5 milióna eur. Za ďalších 3,2 milióna eur postaví TMR dvojpodlažnú budovu Centrum Jasná - Centrum východ, slúžiť bude ako zázemie pre lyžiarskych inštruktorov, lyžiareň pre návštevníkov, infocentrum, športový obchod a poskytovať bude aj reštauračné služby.Do modernizácie hotelov vo Vysokých Tatrách investuje TMR celkom 743.000 eur. Zábavný park Tatrapolis pre rodiny s deťmi v hodnote 630.000 eur pribudne už v júni v Aquaparku Tatralandia. Na ploche 16 hektárov sa bude nachádzať 12 kovových miniatúr známych svetových stavieb, návštevníci spoznajú aj kováčske remeslo. TMR zároveň zrealizuje niekoľko menších investícií vo viacerých strediskách v celkovej hodnote 5,1 milióna eur.