Tavares povedal, že pracovné miesta v Opeli zachráni len tvorba zisku

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rüsselsheim/Paríž 11. septembra (TASR) - Spoločný rozhovor šéfa PSA Carlosa Tavaresa a šéfa značky Opel Michaela Lohschellera o úlohách automobilky rozhneval jej celozávodnú radu. K upokojeniu situácie neprispela ani spoločná fotografia oboch manažérov, ktorá vznikla v pretekárskom areáli nemeckého Nürburgringu a uverejnil ju nedeľník Mainzer Allgemeine Zeitung.Tavares ako nový vlastník Opela znovu jasne pripomenul, že len dlhodobý zisk automobilky môže zabezpečiť pracovné miesta v Rüsselsheime.Denník napísal, že informácia zjednotila postoj celozávodnej rady.Obsahuje to leták rozširovaný v automobilke.Opel je od augusta súčasťou francúzskeho koncernu PSA. Jeho manažéri majú do novembra pripraviť koncept budúcnosti nemeckej automobilky, ktorá je od roku 1999 takmer stále stratová. Predtým bol Opel dcérou amerického koncernu General Motors. Spolu s britskou sesterskou značkou Vauxhall zamestnáva 38.000 osôb. Automobilky pôsobia v siedmich európskych krajinách. Zamestnanci v Nemecku sú tarifnou zmluvou chránení pred prepúšťaním do konca budúceho roku.