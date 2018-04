Tavares: Reštrukturalizácia automobilky Opel si vyžiada viac času

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 25. apríla (TASR) - Reštrukturalizácia nemeckej automobilky Opel si vyžiada viac času. Uviedol to Carlos Tavares generálny riaditeľ francúzskej automobilovej skupiny PSA, ktorá vlani kúpila Opel spolu s britskou značkou Vauxhall od amerického koncernu General Motors za vyše 2 miliardy eur.povedal Tavares v utorok (24.4.) na stretnutí akcionárov v Paríži.Opel je v strate už takmer 20 rokov a vedenie PSA sa snaží zredukovať vysoké výrobné náklady. PSA chce, aby sa nemecká automobilka vrátila k zisku do roku 2020.Rokovania o reštrukturalizácii nemeckých závodov Opel pritom doteraz nepriniesli žiadne výsledky. Nemecký odborový zväz IG Metall obvinil PSA z vydierania a požiadal o podrobný podnikateľský plán.Tavares na stretnutí akcionárov poukázal na dohody, ktoré automobilka uzavrela so sociálnymi partnermi v niekoľkých európskych krajinách.Nemeckí robotníci a lokálni politici zo spolkovej krajiny Durínsko v utorok demonštrovali pred závodom Opel v nemeckom meste Eisenach proti potenciálnemu zníženiu počtu pracovných miest a možnému zatvoreniu továrne.Podľa IG Metall v Eisenachu by sa mali vyrábať iba veľké SUV. Ročná kapacita závodu tak bude menej ako 100.000 vozidiel, čo znamená dostatok práce pre sotva 1000 zo súčasných 1800 zamestnancov, povedal hovorca odborov.Bodo Ramelow, premiér spolkovej krajiny Durínsko, v ktorej leží Eisenach, vyzval zástupcov PSA a zamestnancov, aby sa vrátili k rokovaciemu stolu.