Taxík vrazil do chodcov pri bostonskom letisku, hlásia desať zranených

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Boston 4. júla (TASR) - Najmenej desať ľudí utrpelo zranenia po tom, ako do nich neďaleko Loganovho medzinárodného letiska v americkom meste Boston v štáte Massachusetts vrazil taxík. Podľa polície však nič nenasvedčuje tomu, že by išlo o úmyselný čin. Taxikára napriek tomu podrobila výsluchu a jeho vozidlo zhabala v súvislosti s ďalším vyšetrovaním, informoval denník Boston Globe.K incidentu došlo neďaleko stanovišťa taxíkov pri letisku. Podľa úradov previezli do nemocnice so zraneniami najmenej desať ľudí, ktorí podľa doterajších správ utrpeli zranenia rôzneho rozsahu.Išlo zrejme o nehodu, pričom je možné, že vodič namiesto brzdového pedála omylom šliapol na plynový, uviedli miestne médiá s odvolaním sa na bližšie nešpecifikované zdroje.Na mieste zasahovali príslušníci bostonskej polície, záchranári aj hasiči. Bostonská televízia WBZ-TV s odvolaním sa na policajné zdroje uviedla, že vodičom taxíka bol 57-ročný muž z massachusettského mesta Cambridge. Taxikár, ktorého identita zatiaľ nie je známa, s políciou spolupracuje.