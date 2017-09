Taxikári v Prahe pohrozili generálnym štrajkom, prekáža im Uber

Ilustračná snímka Foto: TASR Foto: TASR

Praha 18. septembra (TASR) - Pražskí taxikári pokračovali dnes na Letisku Václava Havla v protestoch proti vodičom využívajúcim internetovú aplikáciu Uber, ktorí sú podľa ich názoru nekontrolovateľní, neodvádzajú dane a neplatia sociálne ani zdravotné poistenie, čo by mal byť problém každého občana dodržiavajúceho pravidlá, zákony a ústavu.V tejto súvislosti dali taxikári primátorke českej metropoly Adriane Krnáčovej do piatka 15.00 h ultimátum, aby situáciu vyriešila, v opačnom prípade mienia vstúpiť do generálneho štrajku.Ako podľa internetového serveru iDNES.cz ďalej povedal David Bednář zo Združenia českých taxikárov, na prvú ženu pražskej radnice chcú podať trestné oznámenie pre nečinnosť, ktorou údajne prispieva k páchaniu trestnej činnosti a daňovým únikom.Primátorka následne vyhlásila, že na ultimáta nikdy nereagovala, ale keby to tentoraz i chcela urobiť, nič by nezmohla. Taxikári podľa jej slov nechápu, že mesto nemôže Uber zakázať, ani preň stanovovať podmienky. Proti Uberu môže podľa Krnáčovej zakročiť iba rezort priemyslu a obchodu.Na pražskom letisku protestovalo dnes ešte viac taxikárov než v piatok 15. septembra. Prítomnosť mužov zákona vrátane ťažkoodencov, ich opakované výzvy na rešpektovanie zákonov krajiny, ako aj hrozby použitia donucovacích prostriedkov však zabezpečili pokojnejší priebeh dnešných prejavov nesúhlasu taxikárov.