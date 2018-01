Ťažba ropy v Mexiku pokračovala aj v roku 2017 v poklese

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mexiko 28. januára (TASR) - Ťažba ropy v Mexiku pokračuje v poklese. Vlani sa produkcia znížila o 9,54 % na 1,94 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne, uviedol v piatok (26. 1.) štátny energetický koncern Pemex.Ťažba ropy v krajine padá od roku 2004, keď dosiahla rekordných 3,38 milióna barelov denne. Export čierneho zlata podľa firmy Pemex vlani klesol o 1,7 % na 1,17 milióna barelov denne.Pemex podľa expertov desaťročia neinvestoval do modernej techniky a know-how. Navyše koncern necháva mnohé polia nevyužité, pretože sa mu na nich neoplatí pri aktuálnych cenách ťažiť.Mexiko od reformy energetického sektora v roku 2013 otvára svoj prísne regulovaný trh s energiami. Súkromné firmy by mali do krajiny priniesť peniaze a moderné technológie. Aj keď sa už predalo viacero licencií, v krátkom čase nemožno očakávať zvýšenie produkcie ropy.