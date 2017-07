Ťažba uhlia v Nemecku zanikne, banské strojárstvo bude pokračovať

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavol Remiaš Foto: TASR/Pavol Remiaš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 15. júla (TASR) - V Nemecku sa v nasledujúcom roku prestane ťažiť čierne uhlie aj v posledných dvoch šachtách. V minulých dňoch dokončili v bochumskej firme Eickhoff uhoľný kombajn, ktorý bude do konca roka 2018 ťažiť uhlie v bani Prosper firmy Bottrop Kohle. Potom bude možno na predaj, alebo sa dostane do múzea strojárskej techniky.V Nemecku sa zastaví ťažba uhlia aj v šachte Ibbenbüren. Firme Eickhoff sa skončí vyše 150-ročná dodávka nemeckému uhoľnému priemyslu.Zastavenie ťažby uhlia však neprináša koniec rozvoja banského strojárstva v Nemecku.uviedol zástupca konateľa Združenia nemeckých výrobcov strojov a zariadení (VDMA) Klaus Stöckmann. V čase, keď klesali objednávky od nemeckých baní, ťažisko podnikania firiem sa postupne presúvalo do Číny, Ruska a Spojených štátov.Združenie VDMA uviedlo, že export jeho členov vzrástol z 84 % v roku 2006 na 92 % v roku 2016. Za prvých päť mesiacov tohto roka sa hodnota objednávok zvýšila o 39 %. Zahraniční zákazníci chcú nielen kombajny do uhoľných baní, ale aj techniku na ťažbu rúd. Kupujú ich čilské i čínske firmy. Banské koncerny na celom svete investujú do nemeckých strojov a zariadení so zámerom znižovať si výrobné náklady.Ťažba kvalitného uhlia v hlbinných baniach v Nemecku zanikne, ale v krajine sa bude ťažiť hnedé uhlie pre elektrárne povrchovo.