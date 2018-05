Ťažbu dreva na Devínskej Kobyle a vo Vydrici zatiaľ úplne nezastavia

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 13. mája (TASR) – Ťažbu dreva na Devínskej Kobyle a vo Vydrici úplne nezastavia. Lesy SR to vysvetľujú tým, že pracovná komisia doteraz nedospela k legitímnym dôvodom, aby sa tak stalo. Štátny podnik v lokalite vyčlenil zóny bez zásahu, zároveň však informuje aj o ťažbe a spracovaní kalamity v najbližšom čase. Starostovia troch mestských častí Bratislavy – Devína, Karlovej Vsi a Dúbravky pritom začiatkom roka požiadali zastaviť masívnu ťažbu v lesoch v okolí Bratislavy.V čase od decembra 2017 do konca apríla prebehlo viacero rokovaní medzi zástupcami ministerstva pôdohospodárstva, samospráv, štátnej ochrany prírody, občianskych združení i Lesov SR. Hlavnou témou bolo posilnenie mimoprodukčných funkcií prímestských lesov Bratislavy, ako aj prehodnotenie rozsahu už naplánovanej ťažby. Na úplne zastavenie ťažby na Devínskej Kobyle a vo Vydrici sa však podľa lesníkov nenašli doteraz legitímne dôvody.uviedol vedúci Lesnej správy Bratislava Martin Knurovský. V tejto zóne sa podľa neho budú spracovávať len suché a vyvrátené stromy v záujme bezpečnosti návštevníkov lesa.Lesy SR zároveň informujú, že v najbližšom čase sa bude realizovať spracovanie kalamitnej hmoty, výchovná ťažba v mladších porastoch a v minimálnom rozsahu aj neodkladná obnovná ťažba. Odôvodňujú to aj tým, že musia dodržať zákonný termín spracovania kalamity, ktorý je šesť mesiacov od jej zaevidovania. Obnovná ťažba má byť podľa lesníkov realizovaná výlučne za účelom dosiahnutia prirodzenej obnovy pôvodných drevín Devínskej Kobyly. Obhospodarovanie lesov pri Bratislave je podľa Lesov SR realizované v súlade s platným Programom starostlivosti o les na obdobie rokov 2016 až 2025.oponuje predseda občianskeho združenia Iniciatíva Naše Karpaty Jakub Mrva. Biznis s drevom podľa neho opäť zvíťazil nad podporou rekreácie a ochranou prírody v obľúbených bratislavských lesoch.V otvorenom liste adresovanom ministerstvu pôdohospodárstva, ministerstvu životného prostredia a Lesom SR požiadali samosprávy zastaviť masívnu ťažbu v lesoch v okolí Bratislavy, zverejniť plánovaný objem ťažby i program starostlivosti o lesy. Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal v máji ohlásil iniciatívu za zvýšenie stupňa ochrany bratislavských lesov i vyčlenenia viacej peňazí Mestským lesom v Bratislave na vykrytie finančného výpadku z nerealizovaných ťažieb. Rokovať chce aj o rozšírení takéhoto režimu do štátnych lesov v hlavnom meste a jeho blízkom okolí.