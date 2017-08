Ťažká taška môže školákovi uškodiť

Ilustračné foto Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Bratislava 23. augusta (TASR) - Rodičia by mali s príchodom školského roka dbať na správny výber prezuviek pre dieťa, ustrážiť treba i hmotnosť školskej tašky. Upozorňuje na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.vysvetlil hlavný hygienik SR Ján Mikas. Dodržať maximálnu hmotnosť aktovky označil za nutnosť. Zabráni sa tým preťaženiu detskej chrbtice, čím vzniká riziko chybného držania tela. Rodičia by mali tiež pravidelne kontrolovať, čo ich dieťa nosí v taške a či tam nie sú zbytočnosti. Treba dbať na správne nastavenie popruhov.upozornil Mikas.Žiak prvého a druhého ročníka by nemal mať aktovku ťažšiu ako 2,5 kilogramu, tretieho a štvrtého ročníka viac ako 3,5 kilogramu, piateho a šiesteho ročníka viac ako 4,5 kilogramu, siedmeho až deviateho ročníka viac ako päť kilogramov. Ide o odporúčané hodnoty.Podľa Mikasa je nevyhnutné vyberať obuv z prírodných materiálov, napríklad z textilu či prírodných usní.povedal. Tieto materiály nedráždia kožu. U najmenších treba preferovať nízku členkovú obuv - šnurovaciu alebo zatvárateľnú textilným pásikom či zipsom a z čo najľahších materiálov.Nesprávny výber obuvi môže totiž poškodiť kostru chodidla, a tiež spôsobiť chybné držanie tela. Za nevhodné materiály možno považovať rôzne plasty, poroméry a koženky. Sú tvrdé, nepriedušné, ťažko sa prispôsobujú tvaru chodidla a môžu byť príčinou nepríjemných plesňových ochorení. Mikas upozornil, že prezuvky do triedy nie sú to isté ako obuv do telocvične.dodal.