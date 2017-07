Ťažko chorý Nositeľ Nobelovej ceny je schopný prevozu do cudziny

Disident Liou Siao-po (vľavo) Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 9. júla (TASR) - Dvaja lekári z Nemecka a USA, ktorí navštívili čínskeho disidenta a nositeľa Nobelovej ceny za mier Liou Siao-poa trpiaceho pokročilou formou rakoviny pečene, dnes uviedli, že pacient je ešte stále schopný prevozu do zahraničia, kde by chcel podstúpiť liečbu. Informovala o tom agentúra AP.V spoločnom vyhlásení oboch špecialistov sa uvádza, že onkologický ústav MD Anderson Cancer Center v americkom štáte Texas, ako aj univerzita v nemeckom Heidelbergu sú ochotné Liou Siao-poa prijať, avšak jeho prevoz sa musí uskutočniť "v čo najkratšom čase".Názor dvoch zahraničných expertov je príkrom rozpore s vyhlásením čínskych špecialistov, ktorí Liou Siao-poov prevoz do zahraničia vylúčili, pretože by podľa nich nebol bezpečný.Liou Siao-poov právny zástupca pre agentúru AP v sobotu viedol, že jeho klient vyslovil pred zahraničnými lekármi túžbu podstúpiť liečbu v zahraničí, najradšej v Nemecku, ale vyhovovali by mu aj Spojené štáty.Zdravotnícke zariadenie v meste Šen-jang, kde Liou Siao-poa v súčasnosti liečia, vo štvrtok oznámilo, že jeho stav sa zhoršil. Obavy o kvalitu zdravotnej starostlivosti v Liou Siao-poovom prípade prejavilo viacero západných politikov a medzinárodných ľudskoprávnych aktivistov.Čínske vládne úrady ubezpečili, že Liou Siao-po dostáva najlepšiu možnú starostlivosť a starajú sa oňho najrenomovanejší čínski odborníci na liečbu rakoviny. Čína však napokon povolila, aby Liou Siao-poa vyšetrili odborníci z Nemecka a USA.Liou Siao-poa (61) odsúdili v roku 2009 na 11 rokov odňatia slobody za podnecovanie protištátnej činnosti, čoho sa dopustil, keď sa zapojil do prípravy textu Charty 08, vyzývajúcej na rozsiahle politické reformy v Číne.V decembri 2010 mu udelili Nobelovu cenu za mier za jeho boj za ľudské práva v Číne. Po udelení ceny Čína zmrazila s Nórskom diplomatické vzťahy a obnovila ich až vlani v decembri.