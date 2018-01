Ťažko zraneného džihádistu z Gruzínska nevpustia do Rakúska

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 10. januára (TASR) - Rakúske ministerstvo vnútra vo Viedni v stredu potvrdilo, že alpská republika odoprela 19-ročnému Temirlanovi M., ktorý utrpel ťažké zranenia pri zásahu gruzínskeho protiteroristického komanda z 26. decembra, vstup do krajiny, kde sa podľa predstáv gruzínskej vlády mal podrobiť urgentnej operácii.Prvé správy o postupe rakúskej strany priniesol denník Kronen Zeitung, o ich potvrdení informovala tlačová agentúra APA.Podľa periodika mladík, o ktorom sa predpokladá, že patrí medzi členov teroristickej organizácie Islamský štát, chcel odpáliť ručný granát, keď ho zasiahol výstrel do hlavy. Odvtedy leží v kóme.Temirlan M. mal byť priateľom Ahmeda Čatajeva. Tento ruský občan čečenského pôvodu zrejme naplánoval a riadil teroristický útok na medzinárodnom letisku v Istanbule, ktorý si v júni 2016 vyžiadal 45 obetí vrátane 19 cudzincov a viac ako 230 zranených. Čatajev sa v novembri 2016 stal jedným z troch teroristov, ktorí neprežili v Tbilisi operáciu gruzínskych bezpečnostných zložiek.Vzhľadom na túto skutočnosť rakúsky minister vnútra Herbert Kickl odmietol vstup spomínaného mladíka na rakúske územie so zdôvodnením, že by predstavovalo "veľké nebezpečenstvo pre vnútornú bezpečnosť" krajiny. Riziko krvavého pokusu o jeho oslobodenie alebo útoku s cieľom vynútiť si vydanie ťažko zraneného by bolo privysoké, tvrdia vo Viedni.