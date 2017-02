Ťažko zraneného pri nehode autobusu v Taliansku priviezli do Maďarska

Hasiči prezerajú trosky autobusu po tragickej nehode neďaleko Verony 21. januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 16. februára (TASR) - Jedného z dvojice pacientov ťažko zranených pri tragickej nehode maďarského autobusu v Taliansku priviezli v stredu do Budapešti, informovala komerčná spravodajská televízia HírTV.Stav 40-ročného muža, ktorý utrpel vážne popáleniny, je stabilizovaný. Dopravili ho lietadlom na Medzinárodné letisko Ferenca Liszta, odkiaľ ho sanitka previezla do budapeštianskej vojenskej nemocnice. Tam čaká pacienta niekoľko operácií, jeho zotavenie si vyžiada dlhý čas, uviedol pre televíziu riaditeľ nemocnice.O prevoze posledného pacienta s poranením lebky, ktorého v nemocnici vo Verone ešte stále udržiavajú v umelom spánku, rozhodnú lekári na budúci týždeň.Autobus so študentmi gymnázia, ktorí sa vracali z lyžiarskeho zájazdu vo Francúzsku, havaroval z doposiaľ neznámych príčin 20. januára pred polnocou na diaľnici A4 pri talianskom meste Verona. Vozidlo po náraze do mostového piliera zhorelo do tla. Na mieste nehody zomrelo 16 ľudí.