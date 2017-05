Technická pomoc ELENA v PSK vytvorí investície za 22 miliónov eur

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Prešov 4. mája (TASR) – Prešovský samosprávny kraj (PSK) už viac ako dva roky intenzívne podporuje znižovanie energetickej náročnosti verejných budov a pomáha strategickým investíciám v tejto oblasti. Cez implementačnú jednotku ELENA - Európsku lokálnu energetickú asistenciu, plánuje do konca roka 2017 vygenerovať projekty za minimálne 22 miliónov eur. Informovala o tom hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.Technickú pomoc ELENA kraj realizuje spolu so 14 samosprávami od konca roku 2014, keď bola podpísaná zmluva s Európskou investičnou bankou. PSK je pritom v rámci Slovenska jediným krajom, kde sa tento investičný program realizuje.uviedol vedúci implementačnej jednotky PSK Rudolf Pojezdala. Na financovanie zámerov žiadatelia využívajú najmä európske strategické a investičné fondy, rovnako aj úverové zdroje z Európskej investičnej banky, štátne rozpočty, ale aj tzv. EPC projekty s partnerstvom súkromných podnikov. Doteraz preinvestovaná suma na investičné projekty na zníženie energetickej náročnosti v kraji dosiahla výšku 18,5 milióna eur.povedal Pojezdala.Najnovšou aktivitou implementačnej jednotky ELENA je technická pomoc pre investície financované z úverových zdrojov poskytnutých Európskou investičnou bankou. Vyčlenené finančné prostriedky vo výške 4,8 milióna eur majú ísť do zníženia energetickej náročnosti 23 objektov. Modernizovať sa budú školy, budovy Správy a údržby ciest PSK, domovy sociálnych služieb a kultúrnych inštitúcií na území kraja. Medzi najväčšie investície s objemom nad 250.000 eur patria rekonštrukcie zariadení sociálnych služieb v Starej Ľubovni, Giraltovciach, Tovarnom a vo Svidníku, administratívnej budovy Divadla Jonáša Záborského v Prešove a Strednej odbornej školy na Garbiarskej ulici v Kežmarku.konkretizoval Pojezdala.Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov bude v Prešovskom kraji pokračovať. V tomto roku v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia odbor ELENA predložil ďalšie projekty za takmer 10 miliónov eur. Do konca roka 2017 by mali byť podľa očakávaní realizované alebo aspoň vyhlásené verejné obstarávania na konkrétne práce v minimálnej výške zhruba 22 miliónov eur.