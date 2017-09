Technická univerzita v Košiciach zavádza dozvdelávanie študentov v IT

Ilustračné foto. Foto: TASR/Daniel Veselský Foto: TASR/Daniel Veselský

Košice 12. septembra (TASR) - Technická univerzita (TUKE) v Košiciach posúva svoju atraktivitu a kvalitu opäť dopredu. V spolupráci so združením Košice IT Valley zavádza pre Slovensko unikátne dovzdelávanie študentov v informačných technológiách. To je zamerané na študentov, ktorí neštudujú IT odbory.hovorí výkonný riaditeľ Košice IT Valley Pavol Miroššay.dopĺňa predseda správnej rady Košice IT Valley Juraj Girman.Len v IT sektore dnes v Európskej únii chýba podľa Miroššaya viac ako 350.000 odborníkov. Doplnkové štúdium Talent Academy, chce však rozvíjať IT znalosti u študentov mimo fakulty elektrotechniky a informatiky a zvýšiť ich tak uplatnenie.dopĺňa Miroššay.Rektor TUKE Stanislav Kmeť vidí v tomto spoločnom projekte so združením výrazné benefity.hovorí Kmeť.Študentov čaká dvojsemestrálne vzdelávanie základov programovania, správy operačných systémov a sietí, po ktorom dostanú certifikát.