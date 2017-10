Technické služby v Banskej Štiavnici sú už pred zimou zásobené

Na snímke pohľad na historické centrum Banskej Štiavnice. Foto: TASR/Dušan Hein Na snímke pohľad na historické centrum Banskej Štiavnice. Foto: TASR/Dušan Hein

Banská Štiavnica 26. októbra (TASR) - Technické služby (TS), ktoré sa v Banskej Štiavnici starajú o údržbu ciest a chodníkov, sú už na zimnú sezónu pripravené. Ako priblížil riaditeľ spoločnosti Peter Heiler, posypový materiál majú naskladnený, pripravená je aj technika."V prvom rade sa snažíme predzásobiť materiálmi, chemickým aj klasickým posypom, teda štrkmi. Toho času už obidve komodity máme," priblížil Heiler.Pripravená je podľa jeho slov aj technika. Okrem toho aktuálne prebieha verejného obstarávanie na zabezpečenie nového vozidla, ktoré budú TS využívať na zimnú údržbu."Tým, že sme to kombinovali aj s vozidlom, ktoré už máme v súčasnosti, aby sa tie nadstavby dali použiť a bola väčšia variabilita, tak sa nám to trochu časovo natiahlo," podotkol Heiler s tým, že nápomocné by mohlo byť už túto zimnú sezónu.Banskoštiavnické TS majú v správe približne 64 kilometrov mestských komunikácií, asi 8000 štvorcových metrov verejných priestorov, približne 800 metrov schodíšť a 25 kilometrov chodníkov.