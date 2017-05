Foto: TechSummit & Gadget Expo Bratislava 2017 Foto: TechSummit & Gadget Expo Bratislava 2017

Témy prednášok

- Managing Innovation in Health

- Biomedical Research

- Biomedical Engineering

- Digital Health

- New Models of Care

Bratislava 4. mája (OTS) - Medzinárodný summit zameraný na inovácie a technologické zmeny v ekonomike sa bude konaťKonferenciu Techsummit 2017 slávnostne otvorí podpredseda vlády pre investície a informatizáciu pán, prvá svojho druhu na Slovensku a v Strednej a východnej Európe, je určená pre expertov, inovátorov a lídrov zo všetkých oblastí zdravotníctva: štátna správa, verejná správa, samospráva, výskum, vývoj, vzdelávanie (zdravotnícke odbory, iné odbory zamerané na zdravotníctvo), poskytovatelia služieb zdravotnej starostlivosti (verejní aj súkromní), veľkí aj malí dodávatelia služieb a produktov do zdravotníctva (medicínske a informačné technológie, infraštruktúra, manažérske a špecializované poradenstvo...), podnikatelia v zdravotníctve, zástupcovia komôr a asociácií reprezentujúcich zdravotníckych pracovníkov, zdravotné poisťovne atď.Účastníci konferencie sa dozvedia exkluzívne informácie o dramatických zmenách ktoré prebiehajú v zdravotníctve vo svete aj na Slovensku, ich príčinách a očakávanom vývoji do budúcnosti. Budú môcť konfrontovať situáciu na Slovensku v porovnaní so situáciu v zahraničí. Ďalej budú mať možnosť zapojiť sa do veľmi otvorenej diskusie a klásť otázky lídrom, expertom a inovátorom zo zahraničia (UK) aj zo Slovenska. Nadobudnuté informácie, poznatky a kontakty pomôžu účastníkom byť lídrami v zdravotníckej problematike, správne sa rozhodovať, chápať logiku zmien, byť ich úspešnou súčasťou a aktívne ovplyvňovať a spoluvytvárať svoju vlastnú budúcnosť aj budúcnosť slovenského zdravotníctva.Oblasť zdravia a zdravotníctva prechádza u nás aj vo svete dramatickými zmenami, ktoré podstatne ovplyvnia jeho budúcnosť a zďaleka neide len o technologický pokrok ale aj o spoločenské zmeny, či zmeny správania a rolí verejného, súkromného a neziskového sektora. Na žiadnu časť v oblasti zdravia a zdravotníctva sa nedá pozerať izolovane. V zdraví a zdravotníctve, viac ako kdekoľvek inde, všetko so všetkým súvisí. Zdravie a zdravotníctvo je najkomplexnejšou oblasťou ľudskej aktivity.Na subkonferencii Biomed HealthTech budete mať možnosť vypočuť si špičkových odborníkov z Veľkej Británie aj zo Slovenska a otvorene s nimi diskutovať.Biomed HealthTech Summit je platforma pre inovátorov v zdravotníctve v súkromnom, verejnom aj treťom sektore.Podujatie pripravujeme v spolupráci s Imperial College London, MedCity London a UK Embassy Bratislava.Poznačte si termín: užKompletný program a možnosť registrácie na TechSummit & Gadget Expo Bratislava 2017 nájdete nahttp://techsummit.sk/2017/Pre bližšie informácie náš možete kontaktovať tu