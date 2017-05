Foto: TechSummit & Gadget Expo Bratislava 2017 Foto: TechSummit & Gadget Expo Bratislava 2017

Témy jednotlivých panelov subkonferencie Cyber Security by Techsummit:

AKTUÁLNE TRENDY V KYBERNETICKOM PRIESTORE

SÚČASNÉ MOŽNOSTI IT BEZPEČNOSTNÝCH TECHNOLÓGIÍ

BEZPEČNOSŤ DIGITÁLNEJ KOMUNIKÁCIE

BEZPEČNOSŤ IOT

Bratislava 8. mája (OTS) - Medzinárodný summit zameraný na inovácie a technologické zmeny v ekonomike sa bude konať 10. až 11. mája 2017 v hoteli Crown Plaza v Bratislave.Súčasná pripravenosť subjektov je v zmysle IT bezpečnosti pozadu. Aký je v skutočnosti nebezpečný kyberpriestor? Chýba spoločná pôda pre diskusiu a vývoj riešení.Práve jej vytvorenie si kladie za cieľ najväčšia inovatívna konferencia na Slovensku Techsummit 2017.Európska únia vyvinula veľké úsilie na zabezpečenie kybernetického priestoru vo forme smernice o NIS ( NIS Directive ). Je na śtátoch, ako sa dokážu inšpirovať touto výzvou, a nájdu nové možnosti pre spoluprácu v kontexte.Na subkonferencii Cyber security v rámci Tech Summit & GadgetEXPO sa kybernetickou bezpečnosťou budú zaoberať špičkoví odborníci.Podnikatelia a vládne skupiny sa dozvedia, aké potenciálne hrozby a riziká sa skrývajú v kybernetickom priestore, ktorý ovplyvňuje ich každodenný život.Pozrite sa s nami do budúcnosti!Stretnite sa so slovenskými i zahraničnými lídrami osobne, nadviažte nové kontakty a inšpirujte sa od najlepších.Poznačte si termín: užOkrem Cyber Security Vás na Techsummite prevedieme okruhom 6 tém. Viac info o subkonferenciách Industry 4.0, Biomed HealthTech, Internet of Things, Cyber Security, Smart Cities a Startup Stage, spolu s možnosťou registrácie nájdete na http://techsummit.sk/2017/techsummit-2017/