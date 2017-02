Ted Malloch verejne napadol EÚ, vraj tam bude veľvyslancom

Na snímke je Ted Malloch. Foto: www.facebook.com Foto: www.facebook.com

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington/Hamburg 6. februára (TASR) - Ted Malloch, možný budúci americký veľvyslanec pri EÚ, úniu verejne napadol. Jej spoločnej mene predpovedal skorý zánik. Politici EÚ sa mu teraz zo všetkých síl snažia zabrániť, aby sa stal diplomatom v Bruseli.Malloch pripravuje EÚ na celkom novú politiku svojej krajiny voči nej." povedal Malloch pre nemecký spravodajský týždenník Spiegel. Pokiaľ ide o medzinárodné organizácie, Washington sa stal opatrnejším.Malloch zdôraznil, že euro posudzuje ako veľmi. "Keby som sedel za pracovným stolom v nejakej investičnej banke, stavil by som proti euru," uviedol. Rovnako ako americký prezident Donald Trump verí, že brexit by nemusel byť posledným odchodom nejakej krajiny zo spoločenstva.Malloch podľa vlastného vyjadrenia vychádza z toho, že získa pozíciu amerického zástupcu v EÚ. Potvrdenie svojej akreditácie však ešte nemá vo vrecku. Tá vôbec nie je istá. Predstavitelia EÚ sa postavili proti nemu do bojového šíku. Manfred Weber a Guy Verhofstadt, šéfovia frakcií ľudovcov a liberálov v Európskom parlamente, v liste predsedovi Rady Európy Donaldovi Tuskovi a predsedovi Európskej komisie Jeanovi-Claudovi Junckerovi žiadajú, aby sa Mallochovi odmietol agremán.Viacerí predstavitelia EÚ konštatovali, že také výroky oficiálneho amerického predstaviteľa by mohli pochovať transatlantické vzťahy, ktoré sa budovali uplynulých 70 rokov a ktoré vo veľkej miere prispeli k mieru, stabilite a blahobytu v Európe a v Spojených štátoch.Aj viceprezident Európskeho parlamentu gróf Alexander Lambsdorf sa v denníku Bild vyjadril proti Mallochovi:Malloch predpokladá, že euro zanikne už do 18 mesiacov, teda asi do polovice budúceho roka.