Tehotné ženy budú na urgente oslobodené od desaťeurového poplatku

Bratislava 6. februára (TASR) – Tehotné ženy budú na urgente v nemocnici oslobodené od poplatku. Znamená to, že ak ho navštívia aj z dôvodu, nezaplatia za ošetrenie desať eur. Takúto zmenu schválili v utorok poslanci v pléne cez pozmeňujúci návrh k zákonu o radiačnej ochrane. Platiť by mala od polovice marca tohto roka.Pôvodný návrh ministra zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) znel ale inak. Šéf rezortu najprv chcel, aby si tehotné pacientky pýtali zaplatených desať eur na urgente späť od svojej zdravotnej poisťovne. Po ohlasoch zo strany pacientskych organizácií, verejnosti a opozície však neskôr uznal, žea od tohto nápadu upustil.napísal Drucker na Facebooku po vlne kritiky.Do paragrafového znenia sa teda napokon dostala formulka,Diskusia o poplatku pre tehotné ženy sa rozprúdila po tom, čo sa na poplatok sťažoval na sociálnej sieti muž tehotnej ženy z Nitry. Ministerstvo zdravotníctva krátko po tom avizovalo, že tému úhrad na urgente opäť otvorí a doprecizujú sa podmienky pre gravidné pacientky.Nová desaťeurová výška poplatku na urgentoch v nemocniciach platí od novembra minulého roka, dovtedy sa platili dve eurá. Takýto poplatok má odradiť pacientov, ktorí by chceli zneužívať systém. Úhrada sa nemá týkať chorých, ktorí potrebujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť.