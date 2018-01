Tehotným ženám nebude poplatok na urgente zrejme automaticky odpustený

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 30. januára (TASR) – Tehotné ženy by mali dostať možnosť pýtať si desaťeurový poplatok zaplatený na urgente v nemocnici späť od svojej zdravotnej poisťovne. A to pri akejkoľvek zmene zdravotného stavu súvisiaceho s tehotenstvom a pôrodom. Takýto návrh v utorok schválili poslanci v parlamentnom zdravotníckom výbore, zmeny musia ešte odobriť poslanci v pléne.Gravidné pacientky si budú môcť desať eur pýtať v lehote do 15 dní od poskytnutia ústavnej zdravotnej pohotovosti, k žiadosti treba doklad o uhradení poplatku. Splatnosť úhrady má byť najneskôr do 90 dní od doručenia žiadosti. Znamená to teda, že poplatok by sa tehotným ženám automaticky neodpustil hneď na mieste.Nové podmienky pre tehotné ženy navrhol jeden z koaličných poslancov vo výbore, a to cez pozmeňujúci návrh k novele zákona o radiačnej ochrane.Opozícia mala voči tomuto návrhu výhrady. "Je to postavené na hlavu," povedala členka výboru Jana Cigániková (SaS). Nesúhlasí s tým, aby boli s témou poplatkov na urgentoch zahltení posudkoví lekári poisťovní. "Pretože chaos s poplatkami na urgentoch ideme riešiť ešte väčším chaosom pre pacientov, pre poisťovne to bude záťaž," uviedla.Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) je proti tomuto tvrdeniu. Hovorí o možnosti pre rodičky. A prečo má podľa neho poisťovňa splatnosť úhrady najneskôr do 90 dní od doručenia žiadosti? "Pretože si to poisťovne musia riešiť cez revíznych lekárov ako pri doplatkoch za lieky," vysvetlil.Diskusia o poplatku pre tehotné ženy sa rozprúdila po tom, čo sa na poplatok sťažoval na sociálnej sieti muž tehotnej ženy z Nitry. Ministerstvo zdravotníctva krátko po tom avizovalo, že tému úhrad na urgente opäť otvorí a doprecizujú sa podmienky pre gravidné pacientky. Na riešenie situácie ho vyzvala aj opozícia na čele so SaS a OĽaNO.Nová desaťeurová výška poplatku na urgentoch v nemocniciach platí od novembra minulého roka, dovtedy sa platili dve eurá. Takýto poplatok má odradiť pacientov, ktorí by chceli zneužívať systém. Úhrada sa nemá týkať chorých, ktorí potrebujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Na urgente v nemocniciach by nemali teda napríklad platiť pacienti s čerstvými úrazmi, tiež tí, ktorým sa tam venujú viac ako dve hodiny alebo ľudia s nutnosťou hospitalizácie.