Tekovská hvezdáreň v máji ponúka viacero prednášok a pozorovaní

Levice 5. mája (TASR) - Tekovská hvezdáreň (TH) v Leviciach v mesiaci máj zorganizuje šesť prednášok a jedno pozorovanie. TASR o tom informoval riaditeľ TH v Leviciach Jozef Kováč.Podľa jeho slov sa dnes uskutoční pozorovanie kráterov na Mesiaci a Jupiteri.povedal Kováč.Pracovníci TH v Leviciach pre verejnosť v tomto mesiaci pripravili šesť prednášok.dodal.Okrem toho sa každý májový utorok so začiatkom o 15.30 h a každý štvrtok so začiatkom o 15.00 h v TH v Leviciach organizujú astronomické krúžky pre začiatočníkov, pre pokročilých sa konajú každý májový štvrtok so začiatkom o 16.30 h.