Tekovské medvede oslávili druhé výročie, otužujú sa dvakrát týždenne

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tlmače 28. decembra (TASR) - Spoločné otužovanie Tekovských medveďov v tlmačskom jazierku pri rieke Hron bolo v nedeľu (25.12.) súčasne oslavou druhého výročia prvého spoločného stretnutia. Pripravujú sa aj na silvestrovské otužovanie v rieke Hron. TASR o tom informoval jeden z organizátorov stretnutí Tekovských medveďov Juraj Hruška.Otužilci z Tlmáč a okolia sa zvyknú stretávať dvakrát do týždňa, pričom majú dve miesta, na ktoré sa chodia otužovať najčastejšie.povedal Hruška s tým, že ich ďalšou obľúbenou destináciou je Počúvadlianske jazero, kde sa chodia otužovať raz či dvakrát do roka.Pre niektorých z nich sa sezóna nikdy neskončí. Keď je leto, každý z Tekovských medveďov sa teší na chladnejšie počasie.vysvetlil Hruška. Ani ukončenie sezóny však nemajú oficiálne.dodal.Podľa jeho slov je stretávanie výsostne na dobrovoľnej úrovni, čo je aj dobré, pretože ide o ľudí, ktorí sa stretávať naozaj chcú. Tekovských medveďov je vyše 30, no mnohokrát sa im všetkým nepodarí zísť z pracovných či iných dôvodov.