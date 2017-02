Telá obetí nehody maďarského autobusu v Taliansku previezli do vlasti

Hasiči odpratávajú trosky autobusu po tragickej nehode neďaleko Verony 21. januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 4. februára (TASR) - Konvoj šiestich vozidiel s pozostatkami 16 obetí januárovej havárie maďarského autobusu v Taliansku prekročil dnes krátko popoludní slovinsko-maďarské hranice, informovala agentúra MTI.Konvoj od hraničného priechodu Pince-Tornyiszentmiklós v Zalianskej župe smeroval po diaľnici M7 do Budapešti. Pozostával z dvoch sprievodných vozidiel, troch pohrebných áut a jedného mikrobusu, ktorý viezol batožinu obetí.Autobus so študentmi gymnázia, ktorí sa vracali z lyžiarskeho zájazdu vo Francúzsku, havaroval z dosiaľ neznámych príčin v piatok 20. januára pred polnocou na diaľnici A4 pri talianskom meste Verona.Autobus po náraze do mostového piliera zhorel do tla. Pri nehode zomrelo 16 ľudí, bez zranení vyviazlo 12 cestujúcich. V Taliansku zostala už iba dvojica pacientov v kritickom stave, ostatných zranených postupne previezli letecky a sanitkou do Budapešti.