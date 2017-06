Telefonujete z domu do zahraničia? To nie je roaming, upozorňuje EK

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 16. júna (TASR) – Ak Slováci cestujúci do zahraničia v rámci EÚ nemôžu využívať roaming za domáce ceny a naúčtujú im dodatočné poplatky, v prvom rade by sa mali sťažovať u svojho operátora, ktorý by mal situáciu vyriešiť. Radí na svojej internetovej stránke Európska komisia (EK) všetkým užívateľom telefonickej komunikácie v rámci EÚ v súvislosti so zrušením poplatkov za roaming.informuje EK. V prípade Slovenska sa môžu občania obrátiť na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.Zároveň však Komisia upozorňuje na to, že telefonické hovory z domu nie sú považované za roaming.konštatuje EK.Od 15. júna je komunikácia v podobe telefonických hovorov, sms správ a dát z inej krajiny EÚ zahrnutá v domácom balíčku užívateľa. Ak doteraz občania členských štátov EÚ cestovali do inej krajiny v rámci Únie, mobilní operátori im za komunikáciu účtovali vyššie sadzby. V priebehu posledných desiatich rokov EÚ postupne vyžadovala od operátorov ich výrazné znižovanie. Od štvrtka sa zrušili posledné poplatky za roaming.