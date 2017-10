Televízna hviezda Sobčaková oznámila kandidatúru na prezidentský úrad

Televízna moderátorka Xenia Sobčaková, dcéra bývalého primátora Petrohradu Anatolija Sobčaka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 18. októbra (TASR) - Známa ruská televízna moderátorka Xenija Sobčaková dnes ohlásila, že sa bude uchádzať o prezidentský úrad.Sobčaková (35) uviedla v dnes zverejnenom videu na YouTube, že sa rozhodla kandidovať v prezidentských voľbách naplánovaných na marec 2018.Dobre známa televízna moderátorka je dcérou Anatolija Sobčaka, reformne orientovaného starostu mesta Petrohrad zo začiatku 90. rokov 20. storočia. Zapojila sa do protikremeľských protestov v Moskve v rokoch 2011-2012, ale vyhla sa kritizovaniu prezidenta Vladimira Putina, ktorý kedysi pracoval ako zástupca jej otca. V správe to pripomenula tlačová agentúra AP.Putin ešte neoznámil, či sa bude uchádzať o znovuzvolenie za prezidenta, ale všeobecne sa očakáva, že tak urobí.Keď sa prvýkrát objavili fámy o prezidentských ambíciách Sobčakovej, opozičný líder Alexej Navaľnyj ju varoval, že bude hrať Kremľu do karát, lebo ak vstúpi do súboja o prezidentské kreslo, rozštiepi tým opozíciu. Navaľnyj je najvýznamnejším Putinovým vyzývateľom.