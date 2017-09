Telgártsky špeciál zamieril k jaskyni aj za technickými pamiatkami

Na snímke Telgártsky viadukt. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Košice 9. septembra (TASR) – Z košickej železničnej stanice vypravili dnes ráno mimoriadny vlak - Telgártsky špeciál, ktorý v rámci cyklu Vlakom za UNESCOm odviezol pasažierov k Dobšinskej ľadovej jaskyni a do Telgártu. Organizátori pre veľký záujem o júlovú jazdu k tejto jaskyni, zopakovali ponuku jej návštevy a tentoraz trasu rozšírili aj o možnosť spoznať technické pamiatky okolia Telgártu. Organizácia Košice Región Turizmus prišla s ponukou, ako sa na pekné miesta dosať bez prestupovania a zažiť nostalgickú jazdu historickým vláčikom.Cestujúci z Telgártskeho špeciálu si mohli zvoliť zastávku Dobšinská ľadová jaskyňa alebo cestovať až do cieľa jazdy. Kto vsadil na prvú voľbu, mohol sa tešiť na prehliadku jednej z najväčších ľadových jaskýň Európy. Ďalším z cieľov so sprievodcom bola prechádzka po náučnom chodníku a návšteva Ranča pod Ostrou skalou. Bez sprievodcu sa výletníci mohli vydať na túru k Palcmanskej Maši alebo na Havraniu skalu. Lokalita ponúka aj návštevu lanového parku Tarzania.Jazda do Telgártu ponúka pasažierom technické zážitky na trati. Telgártska slučka je unikátne technické dielo s dĺžkou 2,3 kilometra a prevýšením 31 metrov. Jej súčasťou je 1239 metrov dlhý tunel. Vlak po prekonaní 360-stupňovej slučky v tuneli sa o pár minút zjaví na viadukte, priamo nad vstupným portálom tunela. Obľúbeným objektom pre fotografov je Chmarošský viadukt pod Kráľovou hoľou, ktorý tvorí deväť kamenných oblúkov, je vysoký 18 a dlhý 114 metrov. Telgártsky viadukt, vysoký 22 metrov a dlhý 86 metrov, bol prvou členenou oblúkovou konštrukciou zo železobetónu na železničných tratiach bývalej ČSR. Jeho stredná časť je preklenutá elegantným oblúkom s rozpätím 32 metrov.V Telgárte sa výletníci môžu prejsť k prameňu najdlhšej slovenskej rieky Hron. Okolo prameňa vedie trať, ktorá prechádza najvyšším bodom spomedzi všetkých železničných tratí na Slovensku (s výnimkou tatranských električiek).Projekt Krajskej organizácie cestovného ruchu Košického kraja ponúka dopraviť sa z Košíc do 100 minút až k 18 pamiatkam zapísaným do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Nostalgický vlak premáva aj po tratiach, po ktorých už v súčasnosti vlaky s cestujúcimi bežne nejazdia. Vypravujú ich dobrovoľníci z občianskeho združenia Detská železnica Košice aj s podporou Železníc Slovenskej republiky.