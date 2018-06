Telo zosnulého Filipínca preváža vládny špeciál domov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Vladimír Benko/MV Foto: TASR/Vladimír Benko/MV

Prehľad transportu osôb vládnym špeciálom v roku 2017



3. augusta 2017 - Letecký špeciál Leteckého útvaru Ministerstva vnútra (MV) SR priviezol z Grécka 25-ročného Michala, ktorý utrpel vážne zranenie krčnej chrbtice počas dovolenky v letovisku Katerini Paralia. Išlo o stroj Airbus A319 so špeciálnym medicínskym vybavením.



2. augusta 2017 - Roberta Žitňanského zrazilo v máji 2017 v belgickom Bruseli auto. Po vyše dvoch mesiacoch bol stále vo vážnom stave, vládny špeciál ho dopravil na Slovensko, let bol dlhodobo plánovaný. Jeho manželkou je Jana Žitňanská, poslankyňa za SR v Európskom parlamente.



29. júla 2017 - Letecký útvar MV SR letecky transportoval 13-mesačné dievčatko z Egypta na Slovensko. Dievčatko ochorelo na závažné infekčné ochorenie počas dovolenky so svojimi rodičmi a ďalším súrodencom v letovisku Marsa Alam. Stav malej pacientky sa rapídne zhoršil. Lekári na Slovensku zistili, že dievčatko sa nakazilo infekciou, ktorú by mohlo dostať aj bežne na Slovensku. Stav malej pacientky sa po antibiotickej liečbe zlepšil.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. júna (TASR) - Telo nebohého Filipínca Henryho Johna Serafica Acorda preváža lietadlo letky Ministerstva vnútra SR domov na Filipíny. Pre TASR to potvrdil hovorca rezortu vnútra Petar Lazarov. Lietadlo je momentálne vo vzduchu.Prevoz tela slovenským vládnym špeciálom bol návrhom ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD). V stredu 6. júna ho prijali na stretnutí s ňou príbuzní obete. O pomoci pre rodinu zosnulého Filipínca hovorila Saková aj s predsedom vlády Petrom Pellegrinim (Smer-SD).Dvadsaťosemročný Juraj H. z okresu Dunajská Streda mal v sobotu 26. mája nadránom napadnúť na Obchodnej ulici v Bratislave Filipínca, ktorý sa snažil zabrániť obťažovaniu dvoch žien. Filipínec následkom zranení podľahol vo štvrtok 31. mája v ružinovskej nemocnici.