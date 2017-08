Temer milión utečencov v Turecku využíva na pomoc finančnú hotovosť

Ilustračná foto Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Ankara 4. augusta (TASR) - Predstaviteľka Európskej únie Jane Lewisová dnes vyhlásila, že v súčasnosti má vyše 850.000 ľudí úžitok z projektu financovaného Európskou úniou, ktorý poskytuje hotovostnú finančnú pomoc najbezbranejším rodinám utečencov v Turecku.Program, označovaný ako najväčší humanitárny program EÚ, zabezpečuje rodinám v najväčšej núdzi platobné karty, vďaka ktorým si môžu nakupovať potraviny a uspokojiť ďalšie potreby.Program bol spustený vlani po dosiahnutí dohody, v rámci ktorej EÚ prisľúbila Turecku tri miliardy eur na pomoc so sýrskymi utečencami nachádzajúcimi sa na tureckom území - výmenou za to, že Ankara pomôže zastaviť prúd ilegálnych migrantov smerujúcich do Európy.Lewisová, šéfka úradu humanitárnej pomoci EÚ v Turecku, dnes vyhlásila, že program má do konca tohto roka pomôcť 1,3 milióna utečencov.Turecko sa na svojom území stará o vyše tri milióny prevažne sýrskych utečencov.