Témou dňa ochrany pamiatok je kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie

Paríž/New York 18. apríla (TASR) - Kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie - to je téma, ktorú zvolila Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla (ICOMOS) pri príležitosti Medzinárodného dňa ochrany pamiatok a historických sídiel, ktorý pripadá na 18. apríla.Odovzdávanie vedomostí z jednej generácie na druhú tvorí zásadnú etapu kultúrneho rozvoja, charakteristickú pre bytie človeka od počiatku jeho existencie. Ako ďalej uviedla ICOMOS, v tomto roku sa popri medzigeneračnom odovzdávaní vedomostí do popredia dostalo aj líderstvo mladých odborníkov. Podľa ICOMOS sa mladí lídri majú zameriavať na mladú populáciu s tým, aby kreatívne využívali sociálne siete vo svojej oblasti.Používanie nových komunikačných technológií uľahčuje šírenie informácií o ochrane kultúrneho dedičstva, pokračuje ICOMOS na svojej internetovej stránke. V rámci Medzinárodného dňa ochrany pamiatok a historických sídiel bude k dispozícii hashtag #heritage4generations s cieľom podnietiť jednotlivcov a skupiny ľudí, aby si vymieňali skúsenosti so svetovou komunitou z ICOMOS, ale aj inými ľuďmi zaoberajúcimi sa ochranou pamiatok a historických sídiel.Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla pravidelne vyzýva odborníkov, aby objasňovali verejnosti hodnotu pamiatok, poukazovali na potrebu ich ochrany a konzervovania i na úsilie, ktoré si táto činnosť vyžaduje.Medzinárodný deň ochrany pamiatok a historických sídiel sa oslavuje od roku 1984. Vyhlásila ho ICOMOS a schválila Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) v roku 1983.Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla ako medzinárodná organizácia profesionálnych pracovníkov v danej oblasti sa zameriava na ochranu a konzerváciu pamätihodností a historických sídel všade na svete. Sídlo medzinárodného sekretariátu ICOMOS je v Paríži.Aj slovenské múzeá či galérie organizovali pri tejto príležitosti podujatia neraz v atraktívnych priestoroch historických a pamiatkových objektov. Príťažlivými sa stali expozície na hradoch a ich nádvoriach, expozície ľudovej architektúry, mnohé výstavy.