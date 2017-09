Témou Európskeho týždňa mobility je inteligentná doprava

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 15. septembra (TASR) – Doprava, zodpovedná takmer za štvrtinu európskych emisií skleníkových plynov, je hlavným znečisťovateľom ovzdušia v mestách. Samosprávy v celej Európe sa môžu od soboty 16. septembra zapojiť do Európskeho týždňa mobility (ETM), šíriť myšlienky jeho hlavnej témy "Čistá, zdieľaná a inteligentná mobilita" a podporiť realizáciu opatrení zameraných na túto oblasť. ETM vyvrcholí 22. septembra Dňom bez áut. TASR o tom informovala manažérka kampane Alica Kučerová zo Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP), ktorá je od roku 2014 národným koordinátorom ETM.priblížila Kučerová.Zdôraznila, že ak chcú samosprávy čistejšiu mestskú mobilitu, musia znížiť počet kilometrov, ktoré prejdú motorové vozidlá. Môžu to dosiahnuť zvýšením podielu aktívnych spôsobov dopravy, ako sú chôdza a bicyklovanie, a verejnej dopravy, ktorá produkuje menej emisií na osobu v porovnaní s individuálnym využívaním automobilu. Vozidlá, ktoré zostanú na cestách, musia byť "čistejšie" vďaka technológii alebo použitiu alternatívnych palív.Pokiaľ ide o hlavnú tému, podľa Kučerovej jej cieľom je propagovať riešenia zdieľanej mobility a zdôrazňovať výhody čistejších spôsobov dopravy.vysvetlila manažérka kampane.Aktivity slovenských samospráv, ktoré sa do kampane zapoja, budú podľa jej slov oceňované aj po jej skončení, keďže na podporu tejto myšlienky vyhlásili Ministerstvo životného prostredia SR so SAŽP Národnú súťaž ETM 2017, do ktorej je možné sa prihlásiť do 30. septembra v kategóriách aktívna samospráva, efektívne trvalé opatrenie a originálna aktivita.Všetky potrebné informácie môžu samosprávy nájsť na webovej stránke www.eurotm.sk.