Témou festivalu Bratislava Design Week 2018 je Identita

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 7. júna (TASR) - Identita je hlavnou témou 10. ročníka medzinárodného festivalu súčasného dizajnu Bratislava Design Week (BADW). Festival otvorí vo štvrtok v gotickom Kostole klarisiek progresívny fashion event, ktorý organizátori nazývajú Fashion situácia. "Prepája odevný dizajn, live DJ set a výstavnú architektúru, navrhnuté len pre toto podujatie. Event nadväzuje na tému celého festivalu a vznikol v spolupráci s agentúrou Elite Model Management," uviedla pre TASR za organizačný tím BADW Soňa Kúdeľová.Na slávnostnom otvorení sa predstaví mladá slovenská odevná dizajnérka Terézia Feňovčíková, víťazka kategórie Objav BADW Awards 2017, a prvýkrát na Slovensku aj etablovaná česká módna návrhárka Hana Zárubová. Architektúru, ktorá pracuje najmä so svetlom, navrhla dizajnérka Andrea Ďurianová v spolupráci s Noizvision, live DJ set bude v podaní Jimmiho Pé.Hana Zárubová patrí medzi najrešpektovanejšie české odevné dizajnérky. Jej tvorba sa vyznačuje premyslenými, až architektonickými strihmi, minimalistickou farebnosťou, funkčnosťou a sofistikovanou výslednou formou. Heslo jej ateliéru je menej masovosti, viac individuality. Dvojnásobná držiteľka ocenenia Odevný dizajnér roka v súťaži Czech Grand Design (2010, 2012) predstaví v Bratislave výber z kolekcií jeseň, zima 2016/2017 - Amrum a jeseň/zima 2017/2018 2M2C v novom stylingu. "Kombináciu výsostných zimných produktov, s nadčasovými šatami, kombinácie teplých materiálov s ultralight látkami," dodáva Kúdeľová.Terézia Feňovčíková, absolventka odevného dizajnu na VŠVU, uvedie kolekciu ONEHAN, ktorá vychádza z ocenenej kolekcie HANBOK. "Špecifikom kolekcie nie je len 3D forma vybudovaná stenami trojuholníkov, ale ich spätný posun do plochy. Strihové riešenie jednotlivých prvkov ukazuje vo viacerých variantoch. Od splývavých po nadrozmerné a to cez šírku aj dĺžku odevnej kompozície," priblížila kolekciu zostavenú z farebného kontrastu. Pracuje s bielou, režnou verzus čierna, ale je už doplnená aj o farebnú plochu batikovanú technikou shibori a lavírovanú tlač. Batika vytvára motív štvorcov a potlač pracuje s fotografiou od Ľuboša Kotlára a motívom jedného doláru.Hlavný program najväčšieho medzinárodného festivalu súčasného dizajnu na Slovensku potrvá v rôznych lokalitách Starého mesta - v umeleckej zóne nazvanej Dizajn Distrikt do nedele 10. júna. "Návštevníci dostanú bezplatne mapu danej zóny a môžu putovať za dizajnom podobne ako napríklad návštevníci Design Week-ov v Miláne, Viedni, Londýne," dodala Kúdeľová.Téma Identita je nosným prvkom na kurátorských výstavách a rozličných site specific inštaláciách, diskusiách i v sprievodnom programe festivalu, ktorého centrálou sú opäť barokové priestory Zoya Gallery na Ventúrskej ulici, kde sa predstavia hlavní hostia festivalu, ale aj vybraní slovenskí dizajnéri a vizuálni umelci. Konferencia BADW Design Lectures bude v piatok (8. 6.) na lodi Riva na Rázusovom nábreží. K témam dizajnu a architektúry sa na nej vyjadria hostia z Francúzska, Fínska, ČR, Švédska, Holandska, Talianska i Maďarska.