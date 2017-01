Tempo rastu čínskej ekonomiky sa tento rok zrejme opäť spomalí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rast čínskeho výrobného sektora bol v decembri najvyšší za takmer 4 roky

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šanghaj 3. januára (TASR) - Čínska ekonomika tento rok zrejme opäť spomalí. Podľa najnovšieho odhadu štátneho informačného strediska (SIC) tempo rastu druhej najväčšej svetovej ekonomiky sa v tomto roku zníži na 6,5 % z približne 6,7 % v roku 2016. Vyplýva to z článku, ktorý SIC zverejnil vo finančnom denníku Shanghai Securities News.SIC ďalej predpovedá, že aj čínsky priemysel tento rok spomalí a jeho produkcia stúpne o zhruba 5,9 % po vlaňajšom odhadovanom zvýšení o 6,1 %.Čínske úrady by podľa SIC mali posilniť úlohu trhu pri stanovovaní výmenného kurzu čínskej meny jüan, a to aj za cenu jeho devalvácie. To pomôže dosiahnuť stabilitu meny.Hodnota jüanu vlani klesla o takmer 7 %. Oproti doláru zaznamenal jüan najväčšie straty od roku 1994. Dôvodom bolo spomalenie čínskej ekonomiky a posilnenie dolára.Problémom Číny je aj stabilný odlev kapitálu, ktorý má za následok znižovanie jej devízových rezerv. SIC preto odporúča vláde, aby zaviedla "primeranú kontrolu odlevu kapitálu" a sprísnila kontrolu zahraničných investícií štátnych firiem do nehnuteľností, starožitností, športových tímov a ďalších transakcií, ktoré nesmerujú do technológii a iných dôležitých odvetví ekonomiky.Na záver SIC pripomína, že čínska ekonomika v 3. štvrťroku 2016 vzrástla o 6,7 % a viaceré ukazovatele signalizujú, že vláde sa podarí splniť vlaňajší cieľ, ktorým bola expanzia hospodárstva v rozmedzí 6,5 -7 %.Tempo rastu aktivity v čínskom výrobnom sektore sa v decembri zrýchlilo a bolo najvyššie za takmer 4 roky. Motorom bol prudký nárast produkcie a nových objednávok.Index nákupných manažérov (PMI) spoločnosti IHS Markit pre čínsky výrobný sektor v decembri stúpol na 51,9 bodu z 50,9 bodu v novembri. Index zostáva nad 50-bodovou hranicou, ktorá oddeľuje pokles aktivity od jej expanzie. Aktuálne sa index nachádza najvyššie od januára 2013.Naopak oficiálny PMI signalizuje spomalenie rastu vo výrobnom sektore na konci vlaňajška. Oficiálny PMI pre výrobný sektor v decembri klesol na 51,4 bodu z 51,7 bodu v novembri.Index firmy IHS Markit sa viac sústredí na súkromné spoločnosti a stredne veľké podniky zatiaľ čo oficiálny PMI na veľké štátne podniky.Čínsky výrobný sektor pokračoval v decembri v oživovaní, uviedol šéf makroekonomických analýz CEBM Group Čeng-šeng Čung. Dodal však, že je potrebné ešte počkať, či je stabilizácia ekonomiky pevná.