Tempo rastu francúzskej ekonomiky sa v 1. štvrťroku spomalilo

Paríž 27. apríla (TASR) - Tempo rastu francúzskej ekonomiky sa v 1. štvrťroku 2018 spomalilo a o niečo viac, ako očakávali odborníci. Dôvodom bolo zníženie podnikových investícií a exportu. Vyplýva to z prvého odhadu, ktorý v piatok zverejnil štatistický úrad Insee.Hrubý domáci produkt (HDP) Francúzska v období január-marec 2018 vzrástol o 0,3 % oproti predchádzajúcim trom mesiacom, keď sa medzikvartálne zvýšil o 0,7 %. To bolo najpomalšie tempo jeho rastu od 3. štvrťroku roku 2016, uviedol Insee.Ekonómovia pritom očakávali, že sa rast druhej najväčšej ekonomiky eurozóny v prvých troch mesiacoch roka spomalí na v priemere 0,4 %. Ich prognózy sa pohybovali v pásme od 0,2 do 0,6 % v prieskume, na ktorom sa zúčastnilo 30 analytikov.Štatistiky tiež ukázali, že spotrebiteľské výdavky, tradične hlavný motor francúzskej ekonomiky, v 1. kvartáli stúpli len o 0,2 %, rovnako ako v predchádzajúcom štvrťroku. A to napriek mimoriadne nízkym teplotám, ktoré viedli k nárastu spotrebu energií.Zároveň podniky utlmili rast investícií na 0,5 % z 1,6 % v predchádzajúcich troch mesiacoch, zatiaľ čo vývoz sa v 1. štvrťroku mierne znížil o 0,1 %. Tempo rastu hrubého fixného kapitálu v 1. kvartáli tiež kleslo, a to na 0,6 % z 1,1 %