Tempo rastu inflácie v Nemecku sa v marci zrýchlilo

Wiesbaden 13. apríla (TASR) - Tempo rastu inflácie v Nemecku, ktoré je najväčšou ekonomikou eurozóny, sa v marci zrýchlilo tak, ako to naznačil rýchly odhad. Vyplýva to zo spresnených výsledkov spolkového štatistického úradu Destatis.Podľa konečných údajov index spotrebiteľských cien v krajine v marci vzrástol o 1,6 % po februárovom zvýšení o 1,4 %. Tento výsledok sa zhoduje s odhadom, ktorý Destatis zverejnil 29. marca.Podobne aj harmonizovaný index spotrebiteľských cien, ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, sa v prípade Nemecka v marci zvýšil o 1,5 % (o 1,2 % vo februári).V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v Nemecku v marci stúpli, už druhý mesiace po sebe, ale o niečo menej, a to o 0,4 % po 0,5-% náraste vo februári.HICP sa v marci podľa očakávania zvýšil medzimesačne 0,4 %.