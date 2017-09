Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Wiesbaden 26. septembra (TASR) - Tempo rastu nemeckých dovozných cien sa v auguste zrýchlilo. Dôvodom boli vyššie ceny energií aj polotovarov. Informoval o tom dnes spolkový štatistický úrad Destatis.Podľa najnovších štatistík sa index cien importu do najväčšej európskej ekonomiky v auguste medziročne zvýšil o 2,1 %, to je viac ako v júli, keď vzrástol o 1,9 %. Tempo jeho rastu bolo v súlade s očakávaniami ekonómov.V medzimesačnom porovnaní ceny importu do Nemecka stúpli v auguste o 0,4 %, rovnako ako v júli. Ekonómovia pritom predpokladali, že ich rast sa spomalí na 0,1 %.Po vylúčení ropy a produktov z minerálnych olejov sa nemecké importné ceny v auguste medziročne zvýšili o 1,7 %.Štatistiky tiež ukázali, že ceny dovážaných polotovarov minulý mesiac vzrástli o 4 % a ceny energií vyskočili až o 9,4 %.A zároveň index cien exportu z Nemecka v auguste vzrástol o 1,5 %. Udržal si tak júlové tempo. Aj medzimesačne sa ceny exportu v auguste zvýšili rovnako ako v júli, a to o 0,1 %.