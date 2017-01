Tenis: Cibulková postúpila do 2. kola dvojhry Australian Open

Na snímke z 5. januára 2017 slovenská tenistka Dominika Cibulková počas štvrťfinále WTA v Brisbane. Foto: TASR/AP Na snímke z 5. januára 2017 slovenská tenistka Dominika Cibulková počas štvrťfinále WTA v Brisbane. Foto: TASR/AP



ženy - dvojhra - 1. kolo:



Dominika CIBULKOVÁ (6-SR) - Denisa Allertová (ČR) 7:5, 6:2

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Melbourne 17. januára (TASR) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková sa prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Finalistka z roku 2014 si v úvodnom kole ako nasadená šestka poradila s Češkou Denisou Allertovou 7:5, 6:2. Jej ďalšou súperkou bude Taiwančanka Su-Wei Hsieh, ktorú pred tromi rokmi zdolala na harde v Kuala Lumpur hladko v dvoch setoch.Cibulková v úvodnom geme duelu s Allertovou odvrátila dva brejkbaly. Za stavu 1:1 požiadala o medical time out a nechala si ošetriť pľuzgier na ruke. Za stavu 3:2 po víťaznom forhendovom returne a následnej dvojchybe Allertovej prelomila podanie Češky, v ďalšej hre odvrátila tri brejkbaly a vybudovala si náskok 5:2. Allertová síce v ďalších minútach vyrovnala na 5:5, no koncovka patrila Cibulkovej.Allertová sa snažila hrať loptičky tesne po odskoku a predviedla niekoľko bekhendových winnerov, no pri dlhších výmenách robila príliš veľa nevynútených chýb. V druhom sete sa po rýchlom brejku síce ujala vedenia 2:1, Cibulková však potom získala päť gemov za sebou. Za stavu 5:2 premenila po úspešnom zásahu na sieti v poradí štvrtý mečbal. Slovenská jednotka tak nedopustila, aby sa v Melbourne zopakoval vlaňajšok, keď skončila hneď v 1. kole na rakete Francúzky Kristiny Mladenovicovej.