Tenis-DC: Gombos zdolal Hurkacza, Slováci vedú 1:0

Na snímke slovenský tenista Norbert Gombos (vpravo) podáva ruku Poliakovi Hubertovi Hurkaczovi po víťazstve v prvom stretnutí úvodného hracieho dňa 2. kola play off o účasť v I. skupine euro-africkej zóny Davisovho pohára Slovensko - Poľsko 15. septembra 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

2. kolo play off o účasť v 1. skupine euro-africkej zóny Davisovho pohára:



SLOVENSKO - Poľsko 1:0 po úvodnej dvojhre



Norbert Gombos - Hubert Hurkacz 6:2, 6:2, 3:6, 6:4



nasleduje Andrej Martin - Kamil Majchrzak



sobota: 15.00 Martin, Igor Zelenay - Lukasz Kubot, Mateusz Kowalczyk



nedeľa: 15.00 Gombos - Majchrzak, Martin - Hurkacz

Bratislava 15. septembra (TASR) - Slovenskí tenisti vedú po úvodnej dvojhre stretnutia 2. kola play off o účasť v 1. skupine euro-africkej zóny Davisovho pohára nad Poľskom 1:0. O prvý bod sa zaslúžil líder slovenského tímu Norbert Gombos, ktorý na antuke pod otvorenou strechou bratislavského NTC zdolal poľskú dvojku Huberta Hurkacza 6:2, 6:2, 3:6, 6:4. V druhom singli si zmerali sily slovenská dvojka Andrej Martin a poľská jednotka Kamil Majchrzak.Gombos od začiatku zápasu s Hurkaczom potvrdzoval úlohu papierového favorita. V prvom geme síce nevyužil brejkbal, za stavu 2:2 však prelomil podanie súpera a v ďalších minútach na dvorci dominoval. Úvodný set získal jasne vo svoj prospech a v druhom išiel rýchlo do vedenia 2:0. Gombos hral sebavedomo, kvalitne servoval, mal navrch pri dlhších výmenách.Hurkacz pôsobil na dvorci nervóznym dojmom, robil priveľa dvojchýb. Za stavu 2:4 premrhal pri svojom podaní náskok 40:0 a tak aj druhý set sa stal korisťou Gombosa. V treťom dejstve doľahla na najlepšieho slovenského singlistu menšia kríza, čo Hurkacz využil, dvakrát zobral súperovi podanie a vynútil si štvrtý set. V ňom však vďaka brejku v desiatom geme slávil úspech Gombos, pre ktorého to bol tretí víťazný daviscupový zápas.Gombos očakával, že proti Hurkaczovi to nebude jednoduché.uviedol v prvej reakcii pre RTVS.