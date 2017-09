Tenis-DC: Slováci neuspeli vo štvorhre, Poľsko znížilo na 1:2

Na snímke vpravo Andrej Martin a vľavo Igor Zelenay (obaja Slovensko) v zápase štvorhry druhého hracieho dňa 2. kola play off o účasť v I. skupine euro-africkej zóny Davisovho pohára Slovensko - Poľsko v Bratislave 16. septembra 2017. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na snímke v pozadí Mateusz Kowalczyk a v popredí Lukasz Kubot (obaja Poľsko) v zápase štvorhry druhého hracieho dňa 2. kola play off o účasť v I. skupine euro-africkej zóny Davisovho pohára Slovensko - Poľsko v Bratislave 16. septembra 2017. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

2. kolo play off o účasť v 1. skupine euro-africkej zóny Davisovho pohára:

SLOVENSKO - Poľsko 2:1 po druhom dni

Norbert Gombos - Hubert Hurkacz 6:2, 6:2, 3:6, 6:4

Andrej Martin - Kamil Majchrzak 7:5, 4:6, 6:3, 6:3

Martin, Igor Zelenay - Lukasz Kubot, Mateusz Kowalczyk 7:6 (3), 3:6, 3:6, 2:6



nedeľa: 15.00 Gombos - Majchrzak, Martin - Hurkacz

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. septembra (TASR) - Slovenskí tenisti vedú po druhom dni stretnutia 2. kola play off o účasť v 1. skupine euro-africkej zóny Davisovho pohára nad Poľskom 2:1. O prvý bod pre poľské farby sa v sobotňajšej štvorhre zaslúžili Lukasz Kubot s Mateuszom Kowalczykom, ktorí na antuke v bratislavskom NTC zdolali pár Andrej Martin, Igor Zelenay 6:7 (3), 6:3, 6:3, 6:2. Nedeľňajší program otvorí o 15.00 h súboj tímových jednotiek Norberta Gombosa s Kamilom Majchrzakom.Martinovi so Zelenayom vyšiel začiatok zápasu, keď v treťom geme prelomili podanie Kubota, ktorý je svetová deblová štvorka a po potvrdení brejku sa ujali vedenia 3:1. Poliaci však v ďalších minútach vyrovnali na 3:3 a o prvom sete napokon rozhodol tajbrejk. V ňom mal slovenský pár raketový nástup, rýchlo si vybudoval náskok 5:1 a za stavu 6:3 premenil vďaka Zelenayovmu esu v poradí druhý setbal. Poliaci sa rýchlo otriasli a v druhom dejstve dominovali, keď dvakrát zobrali Martinovi podanie.Za stavu 5:3 pre Kubota s Kowalczykom sa nad Aegon arénou spustil lejak a tak nasledovala krátka prestávka, počas ktorej prišlo k zatiahnutiu strechy. Halové podmienky viac vyhovovali Poliakom. Na začiatku tretieho dejstva síce prehrávali 0:2, no bleskovo vyrovnali a po ďalšom brejku v ôsmom geme sa ujali vedenia 2:1 na sety. Kowalczyk bol v tých chvíľach najlepší hráč na kurte, exceloval na sieti i pri úderoch od základnej čiary. Vo štvrtom sete poľský tandem za stavu 2:2 vďaka skvelým returnom brejkol Zelenaya a zápas už dotiahol do úspešného konca.Slováci musia bojovať o záchranu v druhej lige, keďže vo februári v NTC nečakane prehrali s Maďarskom 1:3. Poľskému tímu majú čo odplácať. V septembri 2015 s ním prehrali v baráži o účasť vo svetovej skupine v Gdyni 2:3. O oba body Slovákov sa postaral Martin Kližan, ktorý v uplynulých týždňoch absentoval v turnajovom kolotoči pre zranenie lýtkového svalu a v Bratislave chýba.