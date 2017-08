Tenis: Títo postúpili do 2. kola turnaja ATP v Cincinnati

Na snímke francúzsky tenista Richard Gasquet v zpase 1. kola na turnaji ATP v americkom Cincinnati proti Austrálčanovi Patrickovi Smithovi v pondelok 14. augusta 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

muži - dvojhra - 1. kolo:



Mischa Zverev (Nem.) - Fernando Verdasco (Šp.) 6:4, 6:4

Richard Gasquet (Fr.) - John-Patrick Smith (Aus.) 6:4, 6:4

Tommy Paul (USA) - Donald Young (USA) 6:4, 7:6 (4)

Ivo Karlovič (Chor.) - Jiří Veselý (ČR) 6:3, 3:6, 7:5

Mitchell Krueger (USA) - Benoit Paire (Fr.) 6:2, 6:1

Feliciano Lopez (Šp.) - Chung Hyeon (Kór. rep.) 7:6 (5), 6:1

Fabio Fognini (Tal.) - Daniil Medvedev (Rus.) 7:6 (5), 6:4

Sam Querrey (15-USA) - Stefan Kozlov (USA) 6:3, 6:0

Frances Tiafoe (USA) - Maximilian Marterer (Nem.) 6:3, 7:6 (2)

Joao Sousa (Portug.) - Kyle Edmund (V. Brit.) 6:3, 2:6, 6:3

Na snímke česká tenistka Petra Kvitová v zpase 1. kola na turnaji WTA v americkom Cincinnati proti Estónke Anett Kontaveitovej v pondelok 14. augusta 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

ženy - dvojhra - 1. kolo:



Taylor Townsendová (USA) - Monica Puigová (Portor.) 3:6, 6:3, 6:2

Roberta Vinciová (Tal.) - Timea Babosová (Maď.) 7:5, 7:5

Julia Putincevova (Kaz.) - Veronica Cepedeová Roygová (Parag.) 6:4, 3:6, 6:3

Daria Kasatkinová (Rus.) - Aleksandra Sasnovičová (Biel.) 6:4, 6:2

Petra Kvitová (14-ČR) - Anett Kontaveitová (Est.) 1:6, 7:6 (2), 6:3

Beatriz Haddadová Maiová (Braz.) - Lauren Davisová (USA) 6:3, 6:2

Camila Giorgiová (Tal.) - Kateřina Siniaková (ČR) 6:2, 6:2

Daria Gavrilovová (Aus.) - Kristina Mladenovicová (13-Fr.) 6:0, 7:6 (6)

Lesia Curenková (Ukr.) - Anastasia Pavľučenkovová (Rus.) 5:7, 7:6 (6), 6:0

Kiki Bertensová (Hol.) - Oceane Dodinová (Fr.) 6:3, 6:0



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

