Tenis: Venus Williamsová si v semifinále zmeria sily s Vandeweghovou

Melbourne 23. januára (TASR) - Americká tenistka Venus Williamsová sa prebojovala do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open. Turnajová trinástka si v noci na utorok vo štvrťfinále poradila s ruskou súperkou Anastasiou Pavľučenkovovou v dvoch setoch 6:4 a 7:6 (3). V dueli o postup do finále nastúpi proti nenasadenej krajanke Coco Vandeweghovej, ktorá vyradila siedmu Španielku Garbine Muguruzovú v dvoch setoch jasne 6:4 a 6:0.Pre tridsaťšesťročnú V. Williamsovú to bude prvé štvrťfinále na Australian Open za posledných 14 rokov.povedala štvrťfinálová víťazka.Dvadsaťpäťročná Vandeweghová sa dostala do semifinále Grand Slamu ako prvá nenasadená hráčka od Wimbledonu 2001. Na svojom kone na turnaji má aj skalp obhajkyne trofeje a svetovej jednotky Nemky Angelique Kerberovej.povedala Vandeweghová.